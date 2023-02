Del Genio: “Il Napoli deve ancora vincere, bisogna fare delle vittorie, a +15 il campionato non è finito”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli e grande tifoso azzurro Paolo Del Genio ha parlato a Radio Kiss Kiss del turnover e del vantaggio degli azzurri sull’Inter. Secondo il giornalista anche se il Napoli è a +15 dai neroazzurri la lotta Scudetto è ancora aperta, a meno di un vantaggio di 24 punti sulla seconda. Queste le sue parole: “Io non sono per fare turnover, ma i soliti pochi cambi, ma se deve essere fatto, la mia priorità va al campionato. Parliamo di 33 anni senza questo traguardo. Ora si usa dire che il Napoli ha già vinto lo Scudetto, ma dopo che lo si dice cosa si fa? Si scende per strada e vai a festeggiare da solo? Bisogna ancora vincere e fare delle vittorie ed il +15 non cambia il ragionamento che facevo sul +13, lo cambierò solo quando avremo 24 punti di vantaggio”.