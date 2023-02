D’Agostino: “Lobotka è molto simile a Pizarro, ma ha un’intelligenza unica ed è sempre funzionale agli azzurri”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il centrocampista ex Udinese Gaetano D’Agostino ed ha parlato di Stanislav Lobotka. Secondo l’ex bianconero ci sono pochi centrocampisti più forti dello slovacco, e lo ha paragonato ad un ex fedelissimo di Luciano Spalletti, l’ex Roma Claudio Pizarro. Queste le sue parole: “Con Lobotka e i paragoni con Xavi e Iniesta si va su livelli molto alti, sono finiti i centrocampisti e Stanislav incarna alla perfezione il ruolo con qualità indiscusse e un rendimento molto importante. Lobotka è molto simile a Pizarro, anzi, Stani ha un’intelligenza unica ed è funzionale in ogni manovra del Napoli. Sa quando giocare ad uno o due tocchi, è imprevedibile nel suo ruolo e va a creare superiorità numerica in molte zone del campo. Poi se parliamo del confronto Gattuso-Spalletti, il gioco di Rino si è evoluto negli anni ma dava l’impressione di essere frenetico, Spalletti invece gli dà tranquillità nel poter scegliere al meglio la giocata”.