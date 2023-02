Secondo quanto riporta Le Parisien, Todd Boehly, proprietario del Chelsea, vuole Neymar in maglia Blues. Infatti, ieri ha incontrato a Parigi Nasser Al-Khelaifi per discutere le condizioni del potenziale trasferimento per la prossima estate. Seguiranno aggiornamenti circa le cifre e le possibilità della clamorosa operazione di mercato.