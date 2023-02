Cannella: “Elmas potrebbe essere l’erede di Zielinski se il polacco dovesse andare via”

Giuseppe Cannella, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Quest’ultimo, in merito ad un’eventuale partenza di Zielinski, si è dichiarato sul suo ipotetico erede, che sta già vivendo un periodo di crescita all’interno della rosa grazie alla gestione fino ad ora perfetta di Spalletti: “Per come gioca e per la crescita che sta avendo, credo che sia proprio Elmas ad avere il ruolo di erede di Zielinski se dovesse partire il polacco. Il macedone ha dimostrato quanto vale, pur entrando dalla panchina ed avendo un minutaggio ridotto”.