Champions League – Il Benfica passa contro il Brugge per 0-2, il Dortmund batte il Chelsea per 1-0, crisi nera per i Blues

Altra serata di Champions League dopo la grande doppia sfida di ieri sera, e questa volta in campo c’erano Brugge e Benfica e Chelsea contro il Borussia Dortmund. Il club portoghese dopo l’ottimo girone chiuso al primo posto si riconferma e batte il Brugge per 0-2 fuori casa. Per le aquile sono arrivati nel secondo tempo i gol di Joao Mario su rigore e di David Neres al minuto 88. Dopo questa vittoria fuori le mura amiche i lusitani sono quasi certi del passaggio ai quarti di finale, e ora bisogna conservare il doppio vantaggio al ritorno. Nell’altra sfida degli ottavi tra Dortmund e Chelsea ad avere la meglio sono stati i gialloneri, che hanno ora il vantaggio dalla loro parte ma che nel match di ritorno devono andare a Stamford Bridge. Per la squadra di Graham Potter gli acquisti faraonici del mercato di gennaio non sono riusciti a portare il vantaggio ai blues, che al ritorno hanno bisogno di una prestazione sicuramente diversa per ribaltare il risultato. A decidere la sfida è stata la rete del tedesco ex Salisburgo Karim Adeyemi.