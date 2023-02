Il giornalista Salvatore Biazzo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del cammino del Napoli in Champions League. Ecco cosa ne pensa:

“Dal momento che il Napoli sta attraversando un momento di forma strepitosa il suo cammino in Champions potrebbe proseguire senza problemi. È una squadra che non smette di meravigliare. Sono convinto che il Napoli possa farcela soprattutto dopo che ho visto la partita di ieri sera tra il Tottenham ed il Milan. Ho notato la pochezza del Milan, pur avendo vinto, e gli inglesi che rimangono una grande squadra. Gli azzurri non devono temere la compagine tedesca dell’Eintracht Francoforte, deve puntare ad arrivare fino in fondo alla competizione. Il Napoli non si deve accontentare dei quarti o di un’eventuale semifinale, deve puntare al titolo perché è una macchina perfetta”.