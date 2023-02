Bazzani: “Se il Napoli gioca da Napoli non ci sarà storia col Sassuolo, Osimhen è immarcabile e ha ancora margini di miglioramento”

L’opinionista di Dazn ed ex giocatore di Napoli e Cremonese Fabio Bazzani ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live. L’opinionista ha parlato della sfida con il Sassuolo e di Victor Osimhen, che è immarcabile e ha ancora molti margini di miglioramento. Queste le sue parole: “Il Napoli incontra una squadra che sta bene, è in fiducia, ma tutto dipende dagli azzurri. Se il Napoli fa il Napoli non ci sarà Sassuolo che tenga. La squadra di Spalletti ha una grandissima continuità, ha tanti armi e pochi punti deboli, le insidie ci saranno venerdì sera, ma quella più in difficoltà sarà il Sassuolo. Osimhen ha ancora ampi margini di miglioramento, è un attaccante immarcabile, perché è forte in are sul gioco di testa così come fuori area, attacca gli spazi e la profondità in modo devastante, gli avversari non sanno prenderlo. Se sta bene sia fisicamente che mentalmente, come in questi momento, è incontenibile e ha ampi margini di miglioramento. Per me la Champions non sarà una distrazione per gli azzurri, la squadra ha raggiunto una maturità ed una consapevolezza assolute, è forte mentalmente e sa affrontare un obiettivo per volta. Grandi meriti di Spalletti che ha lavorato molto anche sulla testa dei suoi giocatori. Il Napoli, anche quando non riesce a sbloccare una partita non perde mai lucidità e credo la volontà di tutto il gruppo sia quella di chiudere al più presto il discorso campionato”.