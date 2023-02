Napoli: arte, maestria e sacrificio!

Questa è la magica era del Napoli. Non si può non definire tutto quello che sta accadendo come magia. C’è un’atmosfera strana, felice, fantastica. Sembra che nulla possa fermare gli azzurri. Il condottiero toscano ha fatto un lavoro straordinario, raccogliendo i pezzi di una squadra legata al passato e dai fantasmi di coloro che i tifosi chiamano i “senatori”.

Spalletti ha trasformato il Napoli rendendo la squadra una vera macchina da combattimento. Ne è dimostrazione la voglia di continuare a fare la partita anche contro la Cremonese (ultima in classifica) quando allo scadere dei 90 minuti tutti gli azzurri erano in area avversaria pronti ad attaccare.

La squadra azzurra è l’unica in Europa ad avere tutti gli attaccanti nella lista dei marcatori. Elmas, Simeone, Raspadori, chiunque subentri dalla panchina segna. Ma la forza del Napoli non è solo qui. In campo ci sono 11 titolaori di tutto rispetto, che non perdono terreno e occasione di far festeggiare i tifosi partenopei.

Incredibile la crescita di Meret, la forza di Kim e l’instancabile presenza del capitano Giovanni Di Lorenzo. Impossibile lasciare fuori dai complimenti Rrahmani e Mario Rui che in questa stagione sono completamente rinati. Arte, maestria e sacrificio sono le parole giuste per definire questa squadra che non smette di stupire.

Il cuore pulsante del Napoli è Stanislav Lobotka, centrocampista, regista, macchina che accende l’azione e permette il decollo della Victor Airlines. Fraseggia con Anguissa che con la sua forza e fisicità si impone e scatta. Zielinksi una certezza per Spalletti, nonostante i suoi momenti di assenza, incide e sostiene lo scheletro della squadra.

Spalletti ha ridato vita anche a Lozano, che riconquista la maglia da titolare, difende palla e vola nelle praterie di campo lasciate libere dagli avversari. Si sacrifica per il gruppo, esulta e sorride insieme ai due colossi di questo nuovo club vincente: Osimhen e Kvaratskelia.

Potrebbero non essere sufficiaenti le parole per descrivere la forza dirompete di questo duo: giocano a memoria, si passano palloni, si servono assist e segnano. Insieme hanno realizziato 29 reti e 18 assist (18 gol e 4 assist per il nigeriano, 11 reti e 14 assist del georgiano). Numeri da capogiro, che non lasciano molto spazio alle critiche. Vederli giocare è uno spettacolo, così come vederli segnare. L’esplosione del Maradona ad ogni loro gol regala emozioni.

Sognano i tifosi insieme ai loro uomini in maglia azzurra, sogna un’intera città e chissà che succederà quando quel sogno diventerà realta!