La Stampa – Dati incredibili per la Juventus: 780′ senza subire gol in campionato

Dopo lo shock della penalizzazione, la Juventus ha dimostrato di essere armata per reagire: non nei tribunali ma sul campo. Con le vittorie contro Lazio, Salernitana e Fiorentina in Coppa Italia ed in Campionato i bianconeri hanno mostrato una forte resistenza. Secondo La Stampa di questa mattina, la Juventus ha fatto registrare un record incredibile: 780′ senza subire gol in campionato. Un dato che colloca i bianconeri al secondo posto per reti incassate (solo il Napoli ha fatto meglio). Inoltre, ha mantenuto la porta inviolata in ben 14 partite su 22: un numero superiore a quello della passata Serie A, dove furono 13 clean sheets in 38 incontri.