Le parole del celebre attore, che avrebbe compiuto settant’anni il prossimo 19 febbraio, in una vecchia intervista ripresa teche Rai e inserita nel nuovo documentario “Buon Compleanno Massimo”

NAPOLI – Mancano ancora diverse giornate di campionato, ma con 15 punti di vantaggio sulla seconda e una squadra così in forma il Napoli vede avvicinarsi allo Scudetto. Sarebbe il terzo della sua storia, 33 anni dopo quello del 1990 con Maradona. A parlarne, anni fa, era stato Massimo Troisi in una profezia che esalta i tifosi partenopei. Il celebre attore napoletano, scomparso nel 1994, aveva infatti parlato di un possibile terzo scudetto del Napoli in una vecchia intervista ripresa dalle teche Rai: ” il popolo di Napoli ha usato il nome di un mio film (“Scusate il ritardo”) per festeggiare. Li ringrazio, sono contento di essere servito a questo. Ho fatto il film solo per questo, per quando il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto. E io mi auguro, e ci auguriamo, di poter usare un altro striscione con un mio film: “Ricomincio da tre“.