Inzaghi sicuro: “Lo scudetto è andato. Dovevamo essere più bravi”

L’Inter si ferma in casa contro la Sampdoria, non riuscendo ad andare oltre il pareggio. Un risultato che non è utile ai fini della lotta scudetto, ma che permette al Napoli di allungare a +15.

La nostra redazione ha raccolto le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport al termine del match di campionato. Questo quanto evidenziato a proposito della lotta scudetto:

“C’è delusione, dovevamo vincere, ma abbiamo sottovalutato il match giocando con poche idee. Il risultato doveva essere diverso. Questo risultato ci penalizza in vista scudetto. Anche se dobbiamo guardare noi stessi. Siamo reduci da tre vittorie senza subire gol, c’erano ottimi segnali. Il risultato ci lascia l’amaro in bocca“.