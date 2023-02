Il Mattino – Spalletti vuole eguagliare Conte e la sua Juve da 102 punti in classifica

Il prossimo obiettivo per il Napoli, decisamente secondario rispetto alla vittoria dello scudetto, sarà provare ad eguagliare i 102 punti di Conte alla guida della Juventus.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbero tutte le condizioni per raggiungere la quota punti dei bianconeri. Da come si può evincere da uno stralcio del quotidiano campano, i numeri sono alla portata degli azzurri: “Il Napoli di Spalletti viaggia allo stesso ritmo super della Juventus di Conte che vinse lo scudetto alla quota record di 102 punti: il cammino dopo 22 giornate è praticamente identico, stessi punti in classifica (59), stesso numero di vittorie (19), pareggi (2) e sconfitte (1), stesso numero di gol segnati (54) e leggera differenza nel numero dei gol subiti (15 il Napoli attuale, 16 la Juve di Conte)”.