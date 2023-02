Il Mattino – Osimhen segna e si affida a Dio: l’ex Lille e la sua fede religiosa

Victor Osimhen ha dimostrato di essere molto religioso al di fuori del rettangolo di gioco.

Ne ha parlato stamane l’edizione de Il Mattino, secondo cui l’attaccante ex Lille pregherebbe con un ritmo costante: “Victor ha una profonda fede religiosa. È un cristiano credente, molto credente. E non serve andare a scavare nel suo passato per scoprirlo, basta dare una rapidissima occhiata alle sue attività sui social. Praticamente non c’è post nel quale non rivolga un ringraziamento a Dio per la forza, per i successi, per i gol e per i risultati. Non perde mai l’occasione per lanciare il suo grandissimo messaggio di fede, confermandosi ragazzo dai valori profondi, di quelli che vanno al di là del campo”.