Il Mattino – Osimhen campione dentro: pronto ad aiutare i compagni oltre ogni limite

Uno degli aspetti in cui è migliorato Osimhen riguarda inevitabilmente l’assistenza per i compagni di squadra.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il nigeriano ad oggi metterebbe in secondo piano la realizzazione personale per aiutare in primis la sua squadra e portarla alla vittoria: “Anche perché oggi Victor è un attaccante completo: si muove su tutto il fronte offensivo e ha imparato anche cosa vuol dire sacrificarsi per il bene della squadra. Corre come un matto su ogni pallone ed è il primo ad aiutare i compagni quando c’è da soffrire nella propria metà campo. È (anche) per questo che oggi Spalletti lo considera uno dei principali leader del suo Napoli, il giocatore che con i suoi strappi è capace di indirizzare l’andamento di una partita, ma anche di invertirlo se le cose non stanno andando nel verso giusto”.