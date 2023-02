Il Mattino – Diverse similitudini tattiche tra il Napoli di Spalletti e la Juve dei record

Il Napoli di Spalletti ha molte similitudini con la Juve di Antonio Conte, che nella stagione 2013-2014 sbaragliò la Serie A totalizzando ben 102 punti.

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato, con un paragone appropriato, le due squadre a confronto nel reparto di centrocampo, esaltando il ruolo di Lobotka: “In quella Juve il fulcro centrale era Pirlo, il playmaker fondamentale per il gioco di squadra che toccava tanti palloni gestendoli tutti al meglio, nel Napoli di Spalletti il ruolo è ricoperto da Lobotka che ha caratteristiche molto simili, a cominciare dalla qualità del palleggio, ed è al centro del gioco degli azzurri. Simili anche le due mezzali di centrocampo per capacità di inserirsi palla al piede in verticale e di assicurare la copertura difensiva: Vidal e Pogba svolgevano questo ruolo in quella Juve dei record 2013-2014, Anguissa e Zielinki sono i duepilatri del centrocampo del Napoli di Spalletti”.