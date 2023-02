Il Mattino – ADL e le scelte perfette: il segreto del successo deriva dalle sue mosse

ADL ha permesso al Napoli di avere un assetto societario e una competenza importante.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, il patron azzurro ha dato ampio raggio al tecnico Spalletti e si è affidato agli uomini giusti per creare una realtà che fosse sempre più solida: “E su quello sportivo De Laurentiis ha costruito una squadra che a detta di tutti gli esperti accreditati gioca il più bel calcio d’Europa. Avendo puntato su un tecnico come Spalletti che sta dimostrando di essere un maestro assoluto. Capace di far crescere enormemente i giocatori sul piano individuale e la squadra sul piano dell’organizzazione di gioco. Avendo concesso fiducia a collaboratori come Cristiano Giuntoli che si è dimostrato un raffinato scopritore di talenti. Ed avendo lasciato spazio a dirigenti silenziosi quanto efficaci come Alessandro Formisano”.