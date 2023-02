Gazzetta – A gennaio si è aperto un altro campionato: il Napoli ha bruciato la concorrenza

Ci si aspettava un altro campionato a gennaio. Tutti abbiamo sentito parlare di un rientro dalle festitività che avrebbe potuto minare le certezze del Napoli.

Il Napoli non è solamente tornato ai suoi livelli dopo la sconfitta contro l’Inter del 4 marzo, ma ha letteralmente bruciato ogni tipo di speranza avversaria totalizzato subito 6 vittorie nelle successive 6 partite stagionali. Un bottino che gli ha permesso di frantumare le velleità degli antagonisti, più volte costretti a bloccare il proprio cammino per ripetuti incidenti di percorso. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato della corazzata azzurra: “Il 4 gennaio, quando ha battuto il Napoli, l’Inter si era portata a 8 punti dagli azzurri, consentendo al Milan di arrampicarsi fino a meno 5. Sembrava potesse essere l’inizio di un altro campionato, combattuto anche nella lotta per lo scudetto, invece da allora Spalletti ha conquistato tutti e 18 i punti in palio, mentre le concorrenti si sono squagliate: l’Atalanta, la migliore, ne ha presi 13; Inter e Roma non sono andate oltre quota 11; la Lazio si è fermata più sotto, a 9; incredibile il crollo del Milan, che ha ottenuto la miseria di 5 punti scivolando a meno 18 dalla vetta. Se chi insegue conserverà questo ritmo, al Napoli basterà una manciata di punti per rendersi irraggiungibile”.