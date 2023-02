Dionisi: “Che piacere vedere il Napoli, ma spero non siano al massimo. Osimhen fa la differenza. Berardi? Domani sapremo”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di “DAZN“, ai microfoni del programma di Pierluigi Pardo “Supertele” e ha anche toccato l’argomento del Napoli.

In particolare, ad Alessio Dionisi è stato chiesto della partita di venerdì e delle sue sensazioni per il Napoli. Queste le sue parole:

Come si prepara la gara con il Napoli, dato che conosci Raspadori? Cosa provi quando li vedi?

“E’ uno stimolo affrontarli, è un piacere vederli, ma spero che venerdì non siano al massimo delle condizioni psico-fisiche”.

Poi, su Raspadori, ha detto:

“Quest’estate ero un po’ preoccupato e ho sperato che fino all’ultimo Raspadori e Scamacca restassero, ma li abbiamo sostituiti egregiamente. Può giocare con Osimhen? Dovreste chiederlo a Spalletti. Se hanno speso 35 milioni penso che possono coesistere, ma il Napoli sta andando bene con il 4-3-3. Ciò nonostante, Jack ha saputo farsi apprezzare anche in pochi minuti: spero non ricapiti venerdì, ma io gli auguro il meglio per il resto della stagione, anche perché mentalmente Raspadori è un giocatore fortissimo, il più forte da quel punto di vista che ho allenato in Serie A”.

In seguito, su Osimhen si è espresso così:

“Che dire… In Serie A fa la differenza: se difendi basso è immarcabile in area, almeno per noi, se difendi alto attacca la profondità come nessuno; forse si può fermare sullo stretto, ma è un giocatore forte e in fiducia”.

Infine, su Berardi, ha chiosato:

“Non sappiamo ancora l’entità, domani ci saranno gli esami, speriamo che non stia fuori a lungo. Per ora voglio essere ottimista”.