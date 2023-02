Corriere dello Sport – Napoli, altra coincidenza? Per i tifosi lo scudetto può arrivare nella stessa partita del 1987

Il pareggio dell’Inter ha acuito le speranze dei napoletani di trionfare a fine anno. Sui social il dibattito è aperto sulla data dell’artimetica

La vittoria del Mondiale dell’Argentina, La Cremonese in semifinale di Coppa Italia e ora anche la (probabile) stessa partita per festeggiare lo scudetto. Almeno secondo i tifosi. Continuano ad essere tante le coincidenze che legano questa stagione ad un’altra storica, quella del 1986/87, con la vittoria del primo scudetto del Napoli. L’ultima arrivata dai social con molti tifosi che dopo il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria e il +15 del Napoli sui nerazzurri hanno cominciato a fantasticare sulla data dell’aritmetica per festeggiare il trionfo con largo anticipo.