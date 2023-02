CdS – Napoli, tre trasferte in nove giorni: la strategia di Spalletti

Tre partite e tre trasferte per il Napoli, che in 9 giorni viaggerà verso Reggio Emilia ed Empoli, facendo un salto in Germania per la Champions League. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Spalletti è alla ricerca della strategia perfetta per permettere ai suoi ragazzi di recuperare al meglio in vista del toru de force.

Secondo il quotidiano la formazione titolare potrebbe subire qualche variazione: “da Reggio Emilia a Francoforte, a pensarci bene, sarà un attimo, un giro in aereo, atterraggio, partita, rientro e poi ancora, praticamente subito, in 48 ore, un’altra vigilia. E in nove giorni, tre trasferte consecutive, l’ultima pure da affrontare con il cuore, perché Empoli è appena oltre quel sentiero. Il turnover può rappresentare una scelta o anche no, dipende da cosa dirà il libro bianco in settimana e poi anche dalle rotazioni a partita in corso: con la Cremonese, a Mario Rui e a Zielinski sono stati risparmiati gli ultimi 25′ – recupero incluso – e pure questa si chiama strategia“. Si legge sul quotidiano.