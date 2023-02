Zibi Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non può perdere questo campionato. Perché è l’unica squadra che gioca alla grande, è l’unica squadra che contro qualsiasi avversario gioca allo stesso modo, un gioco lineare, terza cosa non c’è nessun avversario dietro che sembra impensierirla. Io penso che se perdesse questo campionato ci sarebbe la fine del mondo. Ma il Napoli gioca troppo bene e ha accumulato un vantaggio enorme, mancano 16 giornate e potrebbe anche non giocarne 4. Il Napoli ha l’obbligo di fare il meglio possibile anche in Champions. Se si nota le squadre che vincono la Champions vincono anche il campionato perché sono squadre forti che sanno reggere i tanti impegni, è il Napoli è davvero forte e gioca bene. Certo l’Eintracht Frankfurt è una squadra che gioca, aggressiva, ma il Napoli è più forte e veramente può pensare alla doppia vittoria. Ci deve credere la squadra di Spalletti. Il Napoli è l’unica squadra che quando gioca non si stanca, loro gestiscono la palla alla perfezione e non si stanca. Loro giocano così contro tutti, poi si divertono a giocare a calcio e non li fa stancare. Kvaratskhelia e Osimhen sono due ragazzi fantastici, giovani e talentuosi, ma facciamoli prima vincere qualcosa per paragonarli. Osimhen rispetto all’anno scorso è cresciuto tantissimo sotto diversi punti di vista e Kvara è fortissimo, però facciamoli prima crescere”.