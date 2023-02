Davide Nicola torna a rischio, in quanto non riesce a risollevare la Salernitana: infatti, oggi, la squadra granata ha perso contro l’Hellas Verona per 1-0 e si riapre la lotta salvezza.

La squadra di mister Zaffaroni e Bocchetti, da dopo la sosta, sta facendo veramente bene e ora la zona salvezza è totalmente riaperta grazie al secondo goal consecutivo di Ngonge, attaccante arrivato a gennaio.

Il Verona ora si ritrova a soli 2 punti dallo Spezia quartultimo, mentre a 21 punti c’è la Salernitana, la cui situazione va monitorata, in quanto potrebbero esserci novità per la guida tecnica nelle prossime ore.