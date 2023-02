Tuttosport – Il Napoli è a sole 12 vittorie dallo Scudetto: i dettagli

Il noto quotidiano sportivo, Tuttosport, nella giornata di oggi ha fatto il punto sulla corsa del Napoli verso lo Scudetto. Come affermato da Spalletti nella conferenza prepartita, agli azzurri mancano 13 vittorie per arrivare all’ambito trofeo. Tuttosport non si è soffermato sulla prestazione dei partenopei ma ha aggiornato il conto alla rovescia. Dopo l’ennesima vittoria in casa degli azzurri contro la squadra di Ballardini, al Napoli mancano soltanto 12 vittorie per arrivare al tanto agognato traguardo!