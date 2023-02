Sky – Marchegiani: “La magia del Napoli si spiega con la reazione al ko…”

Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha rilasciato delle dichiarazioni a seguito della partita Napoli-Cremonese.

Questo quanto dichiarato dall’ex portiere: “Non era quella di stasera la partita che poteva mettere in difficoltà il Napoli, a maggior ragione per il fatto che la Cremonese li aveva eliminati dalla Coppa Italia. La stagione del gruppo di Spalletti si spiega bene con la reazione al primo ko stagionale contro l’Inter, credo che ci sia poco da aggiungere. Non è che prima il Napoli non vincesse perché aveva Insigne, Mertens e Koulibaly, ma questa magia si è creata adesso, in un gruppo che è figlio di quella squadra”.