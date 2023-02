Il Napoli, tra 8 giorni, sarà in campo per giocare contro l’Eintracht Francoforte, una squadra tedesca bella ostica e molto forte, che gioca in un catino importante dove il tifo si fa sentire.

La squadra azzurra sta viaggiando in campionato, ma la Champions è un altro livello e lo ricorda, ai microfoni di “Sky Sport”, l’ex giocatore laziale Paolo di Canio che ha evidenziato un punto debole possibile degli azzurri, dove deve migliorare:

“La squadra di Spalletti è magnifica, fortissima, ha reagito bene alla sconfitta contro l’Inter, ma ieri ho visto tante palle perse a centrocampo: Anguissa e Zielinski hanno fatto delle giocate leziose, hanno provato dei colpi di tacco che ci stanno, considerando che tutta la squadra è in fiducia, ma bisogna sempre tenere conto che se perdi 5-6 palloni in una sfida ad eliminazione diretta, per la Champions, puoi rischiare e puoi pagare caro”.

Fonte: Sky Sport.