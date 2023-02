La Salernitana perde in casa dell’Hellas Verona e Davide Nicola torna in bilico: stavolta, per la seconda volta, rischia l’esonero e stavolta sarebbe definitivo.

Oggi la squadra non ha risposto agli stimoli del proprio tecnico, nonostante l’allenatore abbia dichiarato che non accetti la sconfitta, e nelle prossime ore Iervolino potrebbe procedere.

Questa mossa sarebbe anche un segnale di sveglia alla squadra, che deve cercare di togliersi dalle sabbie mobili delle salvezza, che dista a soli 4 punti; è una decisione che avverrà domani da parte del presidente, che, in caso di cambio, pensa a due alternative.

La prima sarebbe Leonardo Semplici, allenatore ex Cagliari, mentre un’altra ipotesi potrebbe essere Montella, attuale tecnico dell’Adana Demispor, ma che potrebbe essere ingolosito dalla possibilità di tornare in Italia.

Fonte: Sky.