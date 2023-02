Alle 20:45 si giocherà l’ultima partita di questa giornata di Serie A Tim, ed è il secondo testa-coda di giornata dopo Napoli-Cremonese: infatti, stasera si giocherà la sfida tra la Sampdoria e l’Inter.

Stankovic è alla ricerca di punti per la salvezza e per accorciare, mentre Inzaghi vuole allungare sulle altre big in corsa per la Champions League e vuole continuare a stare a 13 punti dal Napoli. Queste le scelte dei due tecnici: