Repubblica – Nonostante la buona vittoria, il Napoli non ha brillato nel primo tempo con la Cremonese: il motivo

Il noto quotidiano La Repubblica, nell’edizione odierna, ha fatto il punto sul match che ha visto il Napoli battere la Cremonese al Maradona. Nonostante quella dei partenopei sia stata, in fin dei conti, una vittoria convincente, gli azzurri non hanno brillato nella prima frazione di gioco. Questi i motivi secondo il quotidiano: “La Cremonese ha avuto un preciso piano sin dall’inizio, cercare di spezzare il ritmo degli azzurri. Dall’altra parte, il Napoli, forse per la troppa sicurezza di essere superiori, ha assunto un atteggiamento piuttosto remissivo che non gli hanno permesso di chiudere la partita sin da subito“.