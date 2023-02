Mattino – Spalletti: “Qui si pensa partita per partita, testa al presente…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel corso del post partita di Napoli-Cremonese.

Il tecnico toscano ha esaltato l’atteggiamento dei suoi giocatori sia in campo che durante gli allenamenti, sottolineando la compattezza del gruppo: “La chiave di tutto è il modo di allenarsi che abbiamo ogni giorno. E infatti anche se abbiamo giocato adesso, ci ritroviamo subito, perché venerdì si torna in campo. Se quelli che sono rimasti fuori non si mettono in pari con chi ha giocato diventa un problema da qui alla fine quando serviranno le energie e il contributo d tutti. Ecco perché se in allenamento i ragazzi fanno le cose fatte per bene, viene più alto il livello di tutto e ci si abitua a non farsi trovare sorpresi quando poi andiamo ad affrontare avversari importanti tra Europa e Italia“.

Poi prosegue: “Qui si pensa solo partita per partita. Se iniziamo a credere che sia tutto già vinto e possiamo concentrarci su altro, non va più bene. Il cervello nostro dipende da come gli mandiamo segnali. L’attenzione al dettaglio del giorno dopo è fondamentale, perché si mangia con il presente, non con il futuro. E lo ripeterà sempre. Rimanere concentrati diventa difficile. Noi siamo una squadra forte ma se non adiamo a metterci il massimo questo forte non lo troviamo e lì possono subentrare delle difficoltà”.