Il Napoli è sempre attivo sul mercato, le cui vie sono infinite ed è sempre attivo anche il direttore Giuntoli, dato che un club come il Napoli non si deve far trovare impreparato.

La squadra azzurra può fare dei movimenti interessanti in estate, e per questo, Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb ed esperto di mercato, ha fatto il punto su questi possibili movimenti, partendo dal futuro di Victor Osimhen:

“Osimhen credo potrebbe andare via; il Napoli chiederà 150 milioni e fa bene perché è un giocatore capace di spostare gli equilibri, ma il contratto scade a giugno 2025, per cui non c’è tanta forza contrattuale. Credo che se la società dovesse decidere di vendere Osimhen, Giuntoli sta già studiando alcuni profili: si parte da Hojlund dell’Atalanta, ma piace anche Broja, che fa fatica ad imporsi al Chelsea, e anche altri profili che magari usciranno più in là”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.