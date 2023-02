Iannicelli: “Il Napoli è già campione d’Italia, manca solo l’ufficialità”

I gemelli del gol azzurri, Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, hanno realizzato ancora una volta la loro firma sulla vittoria numero 19 del Napoli in campionato. Con il successo di ieri sera contro la Cremonese (3-0 al Maradona), i due giocatori hanno raggiunto un traguardo straordinario: 26 reti segnate in 22 partite. Il Napoli di Luciano Spalletti è ben deciso a conquistare il terzo scudetto della propria storia, ma per ora dobbiamo essere concentrati.

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, durante Campania Sport ha affermato: “Il Napoli è già campione d’Italia, manca solo l’ufficialità. Paragono la stagione del Napoli a Supereroi di Mr Rain per rendere l’idea della sua eccezionalità. Sono rimasto sorpreso anche dalle prestazioni di Lozano, c’è un po’ di tristezza per aver perso la Coppa Italia questo sicuramente”