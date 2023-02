Gazzetta – Spalletti: “Si mangia con il presente, non col futuro…”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazione durante il post partita di Napoli-Cremonese. A riportarle, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico toscano ha analizzato la prestazione della squadra ed elogiato l’atteggiamento che l’intero gruppo sta mostrando nel corso della stagione: “Nel primo tempo non siamo stati tanto tranquilli nel giro palla come lo siamo solitamente. Ci siamo un po’ innervositi su qualche palla persa ed è stato più difficile. Poi da lì la Cremonese ha usato la sua tattica, coi quinti larghi, e ci ha fatto perdere energie dovendo difendere sulle tante palle che hanno messo nella nostra area di rigore. Nel secondo tempo molto meglio e ho applaudito perché è quello che dobbiamo fare, è quella la nostra squadra. La chiave è nella disponibilità totale che mi dà ognuno. Abbiamo calciatori professionisti, bravi ragazzi, si allenano bene e sono tutti disponibili a spendere delle corse per aiutare i compagni. Devono essere pronti a distruggersi sul campo per un risultato perché un risultato può fare la differenza. Quindi ci vuole quest’atteggiamento qui”.

E ancora: “La nostra città ci tiene sul pezzo. Insieme possiamo fare delle cose importanti. Il fatto che ci facciano pensare che sia già vinto, che ci sono cose che andranno a posto da sole… No, non è così. Si ragiona come si vuole noi, tramite l’attenzione al dettaglio del giorno dopo. Si mangia col presente, non col futuro“.