Il nome di Victor Osimhen è alto nell’agenda dei grandi club europei. Secondo l’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha ribadito che non è in vendita ma c’è la possibilità che arrivino offerte da oltre 100 milioni in estate. Insomma Osimhen è il primo nome nei taccuini dei top club europei.