Gazzetta – Il Napoli tiene gli occhi puntati su Hojlund, ma una condizione

Rasmus Hojlund sta diventando uno dei giocatori più in vista del campionato di Serie A. L’attaccante dell’Atalanta, con la sua grande tecnica e velocità eccezionali, sta letteralmente lasciando tutti a bocca aperta. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in caso di cessione di Victor Osimhen in estate, il Napoli potrebbe prendere in considerazione un attaccante dell’Atalanta come possibile sostituto. Il nigeriano è molto richiesto nella Premier League.

Secondo il popolare quotidiano sportivo, la prossima estate potrebbe essere caratterizzata da un’asta per Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta. Non solo le grandi squadre inglesi stanno puntando su di lui, ma anche in Italia ci sono molti estimatori. Il Napoli potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Osimhen, se le condizioni lo consentissero. Allo stesso modo per la Juventus con Vlahovic. Anche le due squadre milanesi sono alla ricerca di un attaccante.