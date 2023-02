Occhio al giallo: ecco chi può saltare la sfida col Sassuolo

Napoli-Cremonese è un’occasione d’oro per gli azzurri, non un match meno importante degli altri. C’è l’opportunità di portarsi momentaneamente a +16 e di centrare il nono successo consecutivo. Con un Maradona praticamente sold out e la voglia di rivendicare l’eliminazione in Coppa Italia, c’è davvero poco da sprecare.

Tuttavia, il Napoli deve fare molta attenzione ai diffidati. Sembrerebbe una situazione tranquilla, in realtà, ma l’unico calciatore diffidato è una pedina importante per gli azzurri: si tratta di Kim Min-Jae. Spalletti non sembrerebbe intenzionato a fare turn over per la sfida contro i grigiorossi, il difensore azzurro partirà tirolare. Dovrà quindi stare attento a non farsi ammonire o salterà la gara contro il Sassuolo di venerdì sera.