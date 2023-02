Non solo Juve, Longhi rivela: “un’altra big scartò Kvaratskhelia”

L’oro di Napoli. Kvicha Kvaratskhelia è diventato in pochissimo tempo un punto fermo del Napoli di Spalletti e il beniamino di tutti i tifosi azzurri. Georgiano dal nome impronunciabile, è il più giovane fra i top d’Europa ad essere arrivato in doppia cifra di gol (10) e assist (12) in tutte le competizioni.

Tra un dribbling e un tunnel c’è chi ha rinunciato a lui. Dopo Juventus e anche il Bologna, si aggiunge un’altra pretendente dell’attaccante georgiano che sta facendo le fortune del Napoli. Si tratta dell’Inter di Simone Inzaghi.

A dirlo è il giornalista e commentatore televisivo Bruno Longhi che in un’intervista rilasciata a Radio Sportiva ha rivelato: “Sì, Kvaratskhelia fu seguito anche dall’Inter, ma fu scartato. Il motivo? Venne giudicato non adatto al 3-5-2 nerazzurro. Poi, ovvio, con il senno di poi è facile parlare, ma non occorre dimenticare che le scelte si fanno anche e soprattutto in base alle esigenze di organico del momento”.