LIVE – Napoli-Cremonese: inizia il match al Maradona ed è subito 1-0!

LIVE – Napoli–Cremonese: inizia il match al Maradona!

1′ inizia ufficialmente il match tra Napoli–Cremonese, calcio di inizio affidato agli ospiti

2′ lancio lungo per Osimhen che scatta alle spalle della difesa della Cremonese, anche se in posizione di offside

3′ altro passaggio sbagliato da parte del Napoli in fase di costruzione, rimessa laterale per la Cremonese

5′ il Napoli come facilmente pronosticabile al centro del ring, dominio totale del gioco

6′ primo tiro in porta da parte del Napoli: conclusione dal limite dell’area da parte di Di Lorenzo, parata di Carnesecchi

9′ clamorosa occasione sprecata per la Cremonese da Vasquez, Lozano con un gran rientro devia la conclusione in corner

11′ altro cross da parte di Vasquez, questa volta ci pensa Di Lorenzo che concede il secondo corner alla Cremonese

12′ AMMONITO CREMONESE! Ripartenza lampo da parte di Lozano, placcato da Vasquez che rimedia il cartellino giallo

14′ cross da parte di Sernicola nell’area partenopea, spazza Kim in calcio d’angolo: è il terzo per la Cremonese

16′ secondo tiro in porta del Napoli, dopo una combinazione sulla fascia destra, Mario Rui prova la conclusione dal limite dell’area

17′ dopo uno straordinario stop, Osimhen appoggia a Lozano che riesce a guadagnare il primo corner per i padroni di casa

18′ colpo di testa di Di Lorenzo, bella risposta da parte di Carnesecchi che respinge nuovamente in corner

21′ GOL NAPOLI! Dopo una grandissima azione personale, KVARATSKHELIA conclude alle spalle di Carnesecchi: 1-0!

24′ altra conclusione di Vasquez, devia Rrahamani in calcio d’angolo

27′ cross di Di Lorenzo in area di rigore, colpo di testa di Kvaratskhelia che termina di poco fuori

28′ fallo di Anguissa su Benassi, calcio di punizione per la Cremonese

29′ lancio lungo di Anguissa per Osimhen, l’attaccante colpisce con il tacco su Chiriches ed è angolo per gli azzurri

30′ fallo di Anguissa su Meitè, calcio di punizione per la Cremonese

32′ fallo di Anguissa su Pickel, calcio di punizione per la Cremonese

33′ grandissima giocata nello stretto di Lozano, cross in area di rigore per Osimhen che non riesce a centrare la porta

34′ rimpallo dopo un duello Benassi-Mario Rui, calcio d’angolo Napoli

37′ primo tiro in porta da parte della Cremonese: conclusione di Benassi, blocca sicuro Meret

38′ sponda di Osimhen, tiro in porta dal limite dell’area di Lobotka ma non impensierisce Carnesecchi

40′ duello nell’area partenopea Tsadjout-Di Lorenzo, con il terzino che devia in calcio d’angolo

43′ tiro dai trenta metri di Zielinski, palla che termina alta sopra la traversa

1 MINUTO DI RECUPERO

46′ FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-CREMONESE 1-0