Il Mattino – Napoli campione di… solidarietà! Gli azzurri sostengono le popolazioni colpite dal terremoto

Tutti possono essere dei campioni sul rettangolo di gioco. Per essere veri campioni, però, non bastano giocate da urlo, gol e trofei. C’è un modo di essere campioni che va oltre a tutto questo. Lo sa bene Kim Min-Jae, che ha donato 100 milioni di won (75 mila euro) all’Unicef a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Un gesto che sarebbe passato inosservato se i referenti coreani non l’avvessero reso pubblico definendolo “Un gesto straordinario”.

Non è solo Kim un campione fuori dal campo. Tutti i giornali ci raccontano di un Napoli forte, ma oggi Il Mattino ci dice che è fortissimo: ci sono altri azzurri che hanno donato soldi per sostenere le popolazioni colpite da questa bruttissima tragedia. “Anche altri calciatori del Napoli – che però non vogliono farlo sapere – hanno donato dei fondi”, ha scritto il quotidiano napoletano, “Al Maradona, come in tutti i campi d’Italia, ci sarà un minuto di silenzio”.