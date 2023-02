Gazzetta – Kim cuore d’oro, ecco cosa ha fatto per i bambini di Siria e Turchia

Kim Min Jae è il perno principale della difesa azzurra insieme ad Amir Rrahmani. Con lui il Napoli vanta la miglior difesa del campionato con sole 15 reti subite. Muro invalicabile in campo, cuore d’oro fuori.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Gazzetta dello Sport, il difensore sudcoreano si è reso protagonista di un gesto davvero nobile a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia: “Campione in campo, ma anche fuori: il difensore ha deciso di donare 75 mila euro – come ha rivelato il comitato coreano per l’Unicef – ai bambini colpiti dal terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria. Un gesto concreto e generoso. Di quelli che riempiono di gioia il Maradona”.