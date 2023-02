Corriere della Sera ci crede: “Non vinciamo la Champions dal 2010, il Napoli…”

L’edizione odierna del Corriere della Sera pensa già alla Champions League. Martedì prossimo riparte la massima competizione europea, il Napoli giocherà a Francoforte il 21 febbraio. E proprio sulla squadra partenopea e sulla possibilità di andare ai quarti il noto quotidiano che scrive: “Se il campionato è nelle mani del Napoli, la Champions che riprende martedì con l’andata dei due ottavi di finale, sfugge a ogni previsione. Mai come stavolta il pronostico è un romanzo giallo in cui scopriremo il colpevole solo all’ultima pagina. In un quadro senza certezze può nascere un’opportunità per le italiane. Non vinciamo la Champions dal 2010, l’anno del famoso triplete dell’Inter di Mourinho, e non crediamo sia possibile per le nostre arrivare sino alla finale di Istanbul, ma il Napoli è stata la più bella della fase a gironi e se terrà a mente che l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League può centrare i quarti”.