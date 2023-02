Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sta riflettendo sulla formazione da schierare domani in campo contro la Cremonese, in una sfida che si preannuncia ostica e molto difficile, dato il trascorso in Coppa Italia.

Il tecnico del Napoli è però orientato a schierare la formazione tipo, con tutti i titolari in campo, e poi , al limite, mettere in campo quei giocatori capaci di spaccare le partite come Simeone, Raspadori e Elmas.

Fonte: Tuttosport.