TMW – Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Il Napoli è pronto ad affrontare al ‘Maradona’ la Cremonese di Davide Ballardini. Tuttomercatoweb ha riportato le probabili formazioni con cui le due squadre potrebbero scendere in campo. Luciano Spalletti non vuole fare turnover e fa giocare i soliti 11, in attacco di nuovo Lozano al fianco di Osimhen e Kvaratshkelia, per il resto gli stessi della sfida con lo Spezia. La Cremonese deve fare a meno di ben 6 giocatori, di cui 3 attaccanti, proprio per questo Ballardini si affida alla coppia Ciofani-Tsadjout, che dovranno sopperire alla mancanza di Dessers e Okereke. Queste le probabili formazioni secondo TMW:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia

Cremonese – Carnesecchi; Chiriches; Ferrari; Vasquez; Sernicola; Pickel; Meité; Benassi; Valeri; Ciofani; Tsadjout