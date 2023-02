Oggi 11 Febbraio è il compleanno dell’ex giocatore del Napoli Christian Maggio, che compie 41 anni. Il terzino ha vestito la maglia azzurra per dieci anni, dal 2008 al 2018. In questo giorno speciale, sono arrivati anche gli auguri del suo ex compagno di squadra, Ezequiel Lavezzi. Questo il suo messaggio su Instagram: “Tanti auguri amico mio”