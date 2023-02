Mpasinkatu: “Ecco chi sarà l’uomo copertina se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto “

Il direttore sportivo Malu Mpasinaktu ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra azzurra e di Osimhen. L’attaccante nigeriano ha alzato il suo livello e con i suoi 16 gol è in testa alla classifica marcatori e un candidato alla scarpa d’oro. Queste le parole del direttore sportivo: “Se dovesse continuare così, Osimhen sarà indicato come il protagonista principale della vittoria dello Scudetto del Napoli. L’anno scorso dicevo che dovesse migliorare nel killer instinct, adesso questa cosa l’ha presa alla lettera. Ha acquisito la maturità da bomber vero che prima non aveva. Oltre a fare i gol Osimhen torna anche in fase difensiva dando una grossa mano a tutta la squadra”.