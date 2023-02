Locatelli: “Osimhen il pugno in Napoli-Juventus mi ha mandato un messaggio”

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del programma ‘1vs1’. Nel corso dell’intervista il mediano ex Sassuolo ha anche parlato di Victor Osimhen, che dopo il pugno fortuito nel match contro la Juventus gli ha inviato un messaggio. Queste le sue parole: “Vorrei non riprendere la botta che ho preso a Napoli da Osimhen, che il giorno dopo mi ha mandato un messaggio. Questo l’ho apprezzato molto da parte sua. È stato un momento importante, abbiamo fatto una brutta partita, ed è stato un momento molto buio, ora guardiamo avanti. Io volevo uscire dopo il colpo perché non riuscivo ad essere in campo, ma ormai è andata”