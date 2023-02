Lazio-Atalanta – Le formazioni ufficiali del big match in ottica Europa

Alle ore 20.45 si sfideranno all”Olimpico’ di Roma la Lazio di Sarri e l’Atalanta di Gasperini. Le due squadre si trovano molto vicino in classifica, sono rispettivamente quinta e sesta e c’è solo 1 punto a dividerle. Sia per i biancocelesti che per i nerazzurri vincere significa mettere ancora più pressione nella lotta alla Champions League. Il mister della Lazio si affida a Ciro Immobile, che in stagione ha giocato poco causa infortunio, e al suo fianco Zaccagni e Felipe Anderson. L’Atalanta invece schiera in attacco Hojlund e vicino a lui Lookman ed Ederson per provare ad avere imprevedibilità sulle fasce. Queste le formazioni ufficiali del match:

Lazio – Provedel; Hysaj; Casale; Romagnoli; Marusic; Cataldi; Luis Alberto; Milinkovic Savic; Zaccagni; Immobile; Felipe Anderson

Atalanta – Musso; Toloi; Scalvini; Djimsiti; Hateboer; Koopmeiners; De Roon; Ederson; Zappacosta; Lookman; Hojlund;