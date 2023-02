Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport” e conduttore di “Deejay Football club“, ha detto la sua sul campionato e sul vantaggio che il Napoli ha sull’Inter.

Infatti, per il direttore la squadra dell’Inter non è tanto distante dal Napoli, anzi sono sullo stesso livello, e anzi per Zazzaroni l’Inter deve avere un grande rammarico:

“L’Inter per me ha la rosa più forte ed è allo stesso livello del Napoli. Io non capisco come possa avere 13 punti, ma secondo me l’Inter paga l’errore sul mercato di riprendere Lukaku e lasciare Dybala alla Roma: con uno come Dybala l’Inter avrebbe avuto 5-6 punti in più e sarebbe più vicino al Napoli. Non capisco la scelta: uno come Dybala all’Inter avrebbe fatto comodo, mentre Lukaku è un plus di prime punte, ma hanno già Dzeko e Lautaro”.

Fonte; Radio Deejay.