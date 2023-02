TMW – Napoli-Cremonese, svelati i dubbi di formazione di Spalletti

Domenica sera la squadra capolista Napoli affronterà la Cremonese per rivincerare il match di Coppa Italia. Spalletti ha ottenuto buoni risultati dagli allenamenti della settimana e non sembra intenzionato a fare troppi cambiamenti rispetto alla formazione scelta contro Roma e Spezia.

Meret come portiere e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Lobotka, Zielinski ed Anguissa a centrocampo mentre Lozano è il favorito per completare l’attacco con Kvaratskhelia e Osimhen. Secondo Tuttomercatoweb.com