L’edizione odierna del Corriere dello sport si sofferma sulle cifre che incasserebbe il club di Aurelio De Laurentiis in casa di vittoria dello scudetto.

Il campionato di Serie A prevede un ricavo di 20 milioni per il primo posto, 17 per il secondo e 15 per il terzo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, però, considerando altre voci legate sempre alla vittoria del tricolore, il Napoli dovrebbe arrivare ad incassare 64,2 milioni di euro.