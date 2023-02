Rizzardi: “Il Napoli è tra le migliori squadre d’Europa, la Cremonese ha vinto in Coppa Italia per episodi”

Ivan Rizzardi, ex giocatore di Cremonese e Napoli ha parlato della sfida tra le due compagini di domenica sera al ‘Maradona’. Intervistato ai microfoni di Radio Marte ha parlato anche della vittoria in Coppa Italia dei grigiorossi, che per lui è merito di episodi. Queste le sue parole: “Il Napoli sicuramente affronterà la Cremonese pensando a quanto accaduto in Coppa Italia, penso la lezione sia servita agli azzurri e non credo commetteranno lo stesso errore. Anche perché il Napoli di quest’anno ha una forza mentale, fisica e una convinzione che dovrebbero metterlo al riparo da ogni problema. La Cremonese sta distruggendo un campionato, non ha mai vinto e le vittorie in Coppa Italia sono episodiche e figlie di una tranquillità mentale che invece in Serie A non riesce ad avere. Di sicuro contro il Napoli proveranno a non mollare, avranno lo stimolo in più perché contro di loro c’è la capolista. In Champions il Napoli può fare strada, al momento per me è tra le 4-5 squadre più forti d’Europa, perché non è competitivo solamente nell’11 base ma anche nel resto dell’organico. Con a qualità della società e la bravura di Spalletti si può aprire un ciclo vincente di 4 o 5 anni”.